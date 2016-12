40 bebuarar har forsvunne frå mottak på Hareidlandet

- Det er frivillig butilbod i mottak, og ein reiser primært frå mottaka igjen på grunn av endeleg avslag på asylsøknaden sin. Då har ein moglegheita til assistert frivilig heimreise. Om ikkje, tek utlendingsseksjonen til politiet over saka. Då er det berre ein måte å komme seg unna på, og det er å forsvinne ut av systemet. Dei fleste gjer det fordi dei ikkje ønskjer å bli sendt heim til heimlandet. Så veit vi at ein god del blir verande i Europa, men kvar dei reiser veit vi ikkje, seier Hallstein Saunes, dagleg leiar i Link, som driv både Søre Sunnmøre mottak i Ulsteinvik og dei to mottaka for einslege mindreårige asylsøkjarar (EMA-mottak) i Ulsteinvik og på Hareid.

Fleire har forsvunne frå Hareidlandet

Ifølgje tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI). som Sunnmørsposten har funne fram, er det minst 159 bebuarar som har forsvunne frå lokale mottak i løpet av 2016. Av dei skal 30 ha forsvunne frå mottaka i Ulstein, medan 10 skal ha forsvunne frå mottaket for einslege mindreårige asylsøkjarar på Hareid.

- Eg ønskjer å setje meg meir inn i tala UDI har samanfatta her før eg uttaler meg konkret angåande dei, seier Hallstein Saunes.

Iselin Eliassen Aske, mottaksleiar ved EMA-mottaket på Hareid, avviser ifølgje Saunes at 10 skal ha forsvunne frå mottaket på Hareid, og meiner talet eigentleg skal vere 2. Det er heller ikkje sikkert at det stemmer at så mange som 30 skal har forsvunne frå mottaka i Ulstein.

I Ålesund har Link eit stort mottak, noko også Hero har. Frå Ålesund skal det ifølgje tala ha forsvunne 52 asylsøkjarar. I Ulstein driv Link eit stort mottak for ordinære asylsøkjarar og eit for einslege mindreårige asylsøkjarar. I Volda driv Link to mottak, av same typen. På Hareid er det eit mindre mottak, eit såkalla EMA-mottak.

Kritisk til at mindreårige forsvinn

Hallstein Saunes er mest uroa for at det er så mange einslege mindreårige asylsøkjarar som forsvinn frå mottaka over heile landet.

- Det har forsvunne ein del bebuarar frå mottaka for einslege mindreårige asylsøkjarar. No veit vi at fleire av dei reellt er under 18 år gamle, og difor born. Om ein mindreårig blir alderstesta og får oppgitt alder på over 18 år, eller får eit vedtak om at ein er over 18 år, skal ein flyttast over i eit vanleg mottak. Dette er det fleire som ikkje vil ha noko av, og somme vel då i staden å forsvinne frå mottakssystemet. Dette likar eg dårleg, at born forsvinn frå asylmottaka og reiser på flukt igjen i Europa. Dette er på ingen måte ein heldig situasjon, og noko må heilt klart gjerast, seier Saunes.