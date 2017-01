Skjerpa reglar for bustadlån

Frå og med 1. januar var den nye bustadlånforskrifta gjeldande. I den innfører regjeringa strengare krav til eigenkapital for dei som vil kjøpe ein andre bustad i Oslo, men også resten av landet vil få større innstrammingar.

- Tiltaket vil heilt openbert verke dempande på bustadmarknaden i 2017, seier Bjørn Erik Øye, partnar i Prognosesenteret, til Aftenposten.

Den største endringa med innføringa av den nye forskrifta er at det no ikkje blir gitt lån som overstig fem gonger brutto årsinntekt. For førstegongskjøparar som får hjelp frå foreldra vil ikkje det ha mykje å seie, men for alle andre kan det føre til at blir endå tøffare å kome seg inn på marknaden.

- Regelen om lån på fem gonger inntekta kan slå uheldig ut for folk med rammelån og veldig fleksible lån, seier Øye til avisa.