FARA skal gjere det enklare å fare

FARA har vunne anbodet om å levere ein ny og gratis app for bussreisande i Møre og Romsdal. For første gong i Noreg vil no planlegging, sanntidsinformasjon og billettering vere tilgjengeleg i ei og same løysing.

Tidligare hadde Møre og Romsdal ein mobilapplikasjon for å kjøpe billett til kollektivtrafikk for berre delar av fylket, og ei nettside med ruteinformasjon. Dette har no blitt samla i éin mobilapp for heile fylket, slik at reisande enkelt kan finne raskaste veg, bussavgang og eventuelle avvik, samt kjøpe riktig billett. Billettype og pris blir automatisk kalkulert basert på ruta brukaren har vald. Appen vil vere tilgjengeleg i heile fylket i løpet av våren 2017.

- Det er utruleg spennande å få vere med på å utvikle eit produkt som ikkje eksisterer på den norske marknadet enno. Målet vårt i FARA er å få fleire til å reise kollektivt, og her har verkeleg Møre og Romsdal tatt eit steg i riktig retning. Løysinga er skalerbar og kan integrerast og inkludere fleire fylke, seier Ørjan Kirkefjord, administrerende direktør i FARA i ei pressemelding.