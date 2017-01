Dårleg ver har gjort at snøggbåten "Godøy" mellom Hareid, Valderøy og Ålesund har lege stille ved kai i Ålesund sidan klokka 11.00 tysdag.

Men no har vinden, og bårene frå nordvest blitt rolegare over Breisundet, og første ordinære rute går altså frå Ålesund klokka 20.25 no i kveld.

