"Godøy" er innstilt

Veret er temmeleg ruskete, og den nye snøggbåten måtte melde pass litt før klokka 11.00 på avgangen frå Ålesund.

Klokka 14.00 var "Godøy" framleis innstilt.

- Vi veit ikkje kva tid vi kan gå i rute igjen. Vi må ta det time for time, seier ein av mannskapet på "Godøy" til vikebladet.no

Han legg til at vinden kjem frå nordvest, og at dette er den hardaste vindretninga over Breisundet.

At båten er innstilt betyr ikkje at "Godøy" er ein dårlegare sjøbåt enn dei andre som har trafikkert denne strekninga. Også dei har lege stilt når veret har vore på det hardaste.

Frå nyttår av var det Boreal som tok over drifta av dei fire snøggbåtsambanda det offentlege har ansvar for i Møre og Romsdal, også sambandet Hareid, Valderøy, Ålesund.

Sjå trafikkmeldingar her: boreal.no

Ny snøggbåt: