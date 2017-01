Bucci fekk redusert bota

Fylkesmannen har dermed delvis teke ei klage frå Bucci Arkitektur & Design til følgje, skriv lokalavisa Møre-Nytt i Ørsta.

Det var Samfunnsutvalet i Ørsta kommune som gav firmaet ei bot på 50.000 kroner i samband med renoveringa av Tindebygget. Dei meinte den mørke glasfasaden på Tindebygget var i strid med vilkåret for byggjeløyvet, og gav arkitektfirmaet i Ulsteinvik ei bot på 50.000 kroner.

Bucci Arkitektur & Design klaga på bota, men Samfunnsutvalet fann ikkje at klagaren kom med nye moment som gjorde at saka burde handsamast på nytt eller endrast, og sende saka til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Og der har dei altså redusert bota med 10.000 kroner.

Ikkje tydelege nok

I tettstadanalysen til Ørsta kommune er det blant anna ei målsetjing at Ørsta skal framstå som "den kvite byen". Hos fylkesmannen meiner dei arkitektfirmaet burde ha undersøkt nærare forståinga av innhaldet i vilkåret for fasaden. Men dei meiner også at Ørsta kommune kunne ha vore tydelegare på innhaldet i vilkåret.