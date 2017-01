- Hastar med begge deler

Ordførarane i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande sender eit tydeleg signal om at Møreaksen og Hafast må prioriterast i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018–2029.

– Dei to sambanda har brei tilslutning i fylket og er ein del av den prioriterte traseen for ferjefri E39. Desse sambanda vil knyte saman dei mest produktive områda i fylket og vere med på å styrke byane sin posisjon og funksjon som motorar for sine regionar. Sambanda vil også vere med på sikre Ålesund som eit klart definert senter for landsdelen, heiter det mellom anna i ei pressemelding frå ordførarane på Ytre Søre, Anders Riise, Knut Erik Engh, Arnulf Goksøyr og Dag Vaagen.

– Ikkje tid for omkampar

– Tida for omkampar, slik vi no ser Romsdalsaksen prøvar på, er over. Dersom ein ikkje klarar å stå samla om prioriteringane vil fylket som heilskap tape ved at prosjekta vert skyvd ut i tid og at midlane vert brukt andre stadar i landet, meiner ordførarane.

Dei poengterer at Møre og Romsdal er landets nest største eksportfylke og bidreg betydeleg til fellesskapet. For at dette skal kunne halde fram er næringslivet avhengig av effektive samferdselsløysingar for å transportere gods og arbeidskraft. Samfunnsøkonomiske berekningar viser at Møreaksen og Hafast vil ha forsterkande effekt på kvarandre, og at det er viktig at begge sambanda kjem snart.

Møreaksen-oppstart i 2018

Møreaksen er ferdig planlagt og klart til oppstart i 2018. Reguleringsplan for fjordkryssinga (Romsdalsfjorden) blei vedteken hausten 2016. Prosjektet kan byggast med kjent teknologi. Møreaksen vil gjere det mogleg å reise ferjefritt mellom dei tre største byene i Møre og Romsdal, Ålesund-Molde-Kristiansund.

– Hafast-start i 2023

– Hafast har kome langt i planlegginga, og det er investert betydeleg i miljøkartleggingar med sikte på å utvikle ny bruteknologi. Hafast vil knyte saman dei sterke marine og maritime miljøa på Ytre Søre Sunnmøre med resten av den maritime klynga. Bygginga bør kunne startast opp i 2023, meiner ordførarane på Ytre Søre Sunnmøre.