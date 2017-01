Knivdømd i heimlandet, til Norge med falsk identitet

Sunnmøre tingrett har avgjort at ein mann i 30-åra frå Litauen framleis kan haldast i varetektfengsel, denne gongen fram til 18. januar 2017.

Vestlandsnytt skriv at mannen har arbeidd ved ei bedrift i Sande frå 2010, men at han 31. mai i fjor vrt pågripen og sikta for opphald under falsk identitet. Bakgrunnen for pågripinga var ei etterlysing frå litauiske styresmakter. Han er dømd for å ha skadd to personar med kniv på offentleg stad i heimlandet, og har unndrege seg soning.

Har anka utleveringsdommen

Litauaren er begjert utlevert til heimlandet, men har anka utleveringsdommen. Frostating lagmannsrett og seinare også Høgsterett har forkasta anken. Det er det forvaltningsmessige utleveringsvedtaket som no er gjenstand for klagebehandlinga.

Sunnmøre tingrett grunngjev vedtaket om å framleis halde mannen i fengsel med alvoret i dei forholda den sikta er domfelt for i Litauen, og at han har unndrege seg soning ved å bruke falsk identitet.