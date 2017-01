Politiet triksar med tal

Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskingsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, har i ein studie i samband med ei doktorgradsavhandling, kome fram til den oppsiktsvekkjande nyheita.

Ifølgje studien, der 2.200 politifolk frå heile landet har svart på Wathne si spørjeundersøking, sa 22,1 prosent av dei spurte at dei oppgav for høge tal, for å pynte på resultata til distrikta dei jobbar for.

Systematisk triksing

4,5 prosent av dei spurte hadde systematisk triksa med tala for å få dei til å sjå betre ut.

– Dette handlar om for mykje styring og for lite leiing og dialog, seier Wathne til VG.

Sunnmøre politidistrikt kjem dårleg ut i studien, då 32,6 prosent av dei spurde her sa dei hadde triksa med tala. Sunnmøre politidistrikt skil seg også meir ut frå resten, med unntak av to andre distrikt, då meir enn ein av ti seier dei har triksa med tala systematisk.

Triksing med tal har mellom anna skjedd i samband med alkometertestar eller at ein skriv opp fleire kontrollerte bilar enn det talet som faktisk blei kontrollert.