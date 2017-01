Ber inn til idéverkstad

Arealdelen til Hareid kommune er under rullering. Det vil seie at ein no skal planlegge kva ein skal bruke dei ulike områda i kommunen til. I samband med det vil kommunen ha innspel og diskusjon med innbyggjarane i kommunen. No har du moglegheita til å påverke korleis Hareid skal byggjast, skriv dei på nettsida til kommunen.

Det blir idéverkstad på Hareid rådhus laurdag 21. januar. Påmeldingsfrist er 13. januar.

Det er sett opp tre tema for dagen. Det er fritidsbustader, massedeponi og havbruk - oppdrett. Kva type fritidsbustader ønskjer du i kommunen? Korleis stiller du deg til oppdrettsanlegg og plassering av desse? Og kva med massedeponi for reine masser som stein, grus, leire og sand der ein kan levere og/eller hente ut reine fyllmasser? Dette er nokre av spørsmåla som vil bli diskuterte.