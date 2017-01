– Det blir tøffe tider

Statsminister Erna Solberg talte på NHO sin årskonferanse like etter Tore Ulstein. Ho varsla næringslivet om at det blir ein tøff jobb for å nå klimamåla i sektorane som ikkje er del av kvotesystemet. Parisavtalen og klimasamarbeidet med EU vil få mykje å seie for næringslivet i Noreg. Ikkje-kvotepliktig sektor omfattar transport og jordbruk, og bygg og avfall.

Samstundes lanserte ho eit initiativ for å lage ein merkevare av norske grøne løysingar. Innovasjon Norge får i oppdrag å samarbeide med næringslivet.