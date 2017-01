Har kome med felles framstøyt

- Vår klare bodskap er at Møreaksen er ferdig planlagt og må sikrast oppstart snarast. Vi står også saman om at Hafast må sikrast oppstart i 2023 når prosjektet er ferdig planlagt, uttaler Erik Berg, styreleiar i Møreaksen i ei pressemelding.

- Til nytte for heile landet

Styreleiar Gunvor Ulstein i Hafast peikar på at det er ikkje berre Møre og Romsdal og Vestlandet som vil nyte godt av effektane av Ferjefri E39 som Hafast og Møreaksen er ein del av.

- Menon og TØI har i kva sine utgreiingar konkludert med at den samfunnsøkonomiske nytten av ferjefri E39 er like stor for Oslo som for Møre og Romsdal. Det viser med all tydelegheit at eit effektivt næringsliv i Møre og Romsdal også har betydning for verdiskapinga i hovudstaden, uttaler Gunvor Ulstein.

Ikkje aktuelt med omkamp

Freistnaden på omkamp mot Møreaksen meiner næringslivsleiarane er heilt uaktuelt.

- Omkampar mot vedtekne trasear er fullstendig uaktuelt. I næringslivet er vi avhengige av stabile rammevilkår over tid. Vi investerer langsiktig, og då krev vi at styresmaktene også er stabile og langsiktige i avgjerdene sine. Viss ikkje skaper det usikkerheit for næringslivet og arbeidsplassane i regionen. Møreaksen og Hafast er vedtatt av regjeringa. Derfor må Møreaksen og Hafast byggjast, og det må skje snarast råd, seier Ulstein.

Inn på Nasjonal Transportplan

I fellesbrevet til Samferdselsministeren der dei to styra om at ministeren sikrar oppstart av Møreaksen i 2018 og ferdig planlegging av Hafast til oppstart i 2023, under arbeidet med regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029.