Sjå kven som kom heilt opp i fjøresteinane!

- Kona mi var heilt frå seg av glede, noko du også høyrer om du ser videoen. Vi tok også fleire små videoklipp, men dette viser best korleis dei gjekk tett opp i fjøresteinane. Det var nesten som eg blei redd for at dei skulle gå seg fast, seier Lidar Wingsternes til Vikebladet Vestposten.

Lidar og Marian er ofte på tur med hunden, og laurdag fekk dei auge på ein sel som dei meiner såg litt bekymra ut, nær land rett ved Ryssholmen småbåthamn.

- Eg såg så ryggfinnen på ein spekkhoggar ute i Ulsteinfjorden og forstod raskt kvifor selen var så bekymra, seier Wingsternes og legg til:

- Først dykka den, og litt seinare såg vi store bobler etter haleslaga langs med stranda, før den dukka opp der selen hadde vore. Totalt seks spekkhoggarar jaga fram og tilbake langs med stranda i rundt ein halvtime etter sel, før dei gjekk utover mot Flø.

Det er ikkje så uvanleg at den største arten i delfinfamilien, som kan bli opp i mot 10 meter lang og vege 8 tonn, går nærmare land i jakt på til dømes sel, men det er likevel spesielt å sjå så mange, så langt opp i fjøresteinane på ein og same gong. Diverre har det også vore mange saker siste åra der spekkhoggarar har vore litt for ivrige, og hamna for langt opp på land.

