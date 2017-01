Viktig kurs for badeglade born

"Urd" slo ut systemet i Hareid Symjehall i romjula, så den fjerde av i alt åtte symjetimar denne vinteren måtte vente til over nyttår. Men, borna var på plass igjen onsdag denne veka, og følgde godt med då instruktørane viste dei alt i frå korleis dei skal symje på rygg til korleis ein kan legge nokon i stabilt sideleie. Det var 18-åringane Ida Sofie Støylen og Malene Tennøy som var instruktørar utsendt frå svømmeklubben Sykkylven.

- Borna i Hareid og Ulstein er kjempeflinke, og lærer raskt. Vi ser forbetring mellom kvar gong vi har kurs for dei. Det er veldig kjekt å sjå at dei er så interesserte i å lære, seier Støylen og Tennøy.

På dugnad

21 born mellom 6 og 9 år frå både Hareid og Ulstein er med på årets kursrekkje, som er på i alt 8 kurskveldar. Ein har delt opp deltakarane i to grupper, ei for 6 og 7-åringar, medan den andre er for dei på 8 og 9, og over.

Ein har sidan for eit par månaedar sidan blitt nøydd til å slutte med open hall onsdagar, grunna oppdaterte reglar for symjehallen. Ein må no ha godkjente badevakter. Difor måtte Daniel Slettebakk og Ottar Røyset, som først fekk til allmenbading på onsdagane, tromle saman eit alternativt opplegg. Hareidlandet Triatlon har blitt til, og det er det som har gjort at ein no har kunne søkje om sponsormidlar for å arrangere symjekurs.

- I mangel på nok godkjente vakter hadde vi ikkje sjans til å halde ope kvar onsdag lenger. Gjennom Hareidlandet Triatlon, og med sponsorstøtte frå Sparebanken Møre, har vi fått leigd inn instruktørar frå symjeklubben i Sykkylven, slik at vi i det minste har eit lite tilbod ein periode framover, seier Daniel Slettebakk.

Ønskjer fleire badevakter

Slettebakk fortel at alt av arbeid inn mot symjeopplæring blir gjort på dugnad, og at han ønskjer at fleire tek sikkerheitskurs, slik at dei kan vere godkjente badevakter.

- Om vi klarer å få tak i 10-12 vaksne som tek eit slikt kurs, kan vi lage til ei vaktordning som gjer at vi kan ha ope for bading onsdagane. Det er ikkje lange stunda som skal til for å få godkjent kurset, det kan takast på ein dag. Så den som vil og kan, kontakt oss, seier Daniel Slettebakk.

Hareid Triatlon planleggjer no dessutan eit årvisst triatlon på Hareidlandet. Nærmare planar kring dette blir med tida presentert i lokalavisa.