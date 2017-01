Hareidsdøling måtte evakuere grunna bombetrugsel

Hareidsdølingen Bjøro Våge Røyset jobbar som miljøarbeidar for ei spesialklasse ved Åkra ungdomsskole på Karmøy, og ein kan trygt seie at måndag blei ein spesiell arbeidsdag for han. Rektor ved den vidaregåande skulen, Åkrahamn videregående skole, som ligg like ved, fekk tilsendt ein bombetrugsel på mail måndag formiddag, og fekk like etter sett i gang evakuering av over 500 elevar og over 100 tilsette.

Men også Røyset og hans kollegaer ved ungdomsskulen og elevane der blei evakuerte. Bjøro Våge Røyset og hans klasse blei evakuert over i naboklasserommet.

- Alt stå bra til med oss. Vi avventar ordre frå politiet, og blir bedne om å halde oss i ro inntil vidare, seier Røyset.