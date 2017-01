Trua til seg bil på Dimna med liksom-skytevåpen

Søndag 24. april i fjor rundt klokka 05.30 var tre ungdomar ute og køyrde bil på Dimna. Dei vart stoppa av ein kar som kom i ein annan bil, og som med ein skytevåpenliknande gjenstand trua dei tre til å overlate bilen dei sat i til han.

Saka var oppe i Sunnmøre tingrett 5. januar i år. Den unge mannen frå Søre Sunnmøre var sikta for ei lang rekke kriminelle lovbrot, men retten har konkludert med at episoden på Dimna er blant dei mest alvorlege.

– Svært skremmande oppleving

I dette tilfelle er det snakk om ran med ein våpenliknande gjenstand.

– For dei tre som vart utsette for dette var det ei svært skremmande oppleving. Dette vart gjort langt frå busetnaden og retten har forståing for at dei som vart utsett for dette hadde grunn til å føle alvorleg frykt. Dette forholdet skulle isolert sett medført fengsel opp mot eit år, heiter det i domspapira til Sunnmøre tingrett.

Biljakt

Etter at politiet fekk tips om at nokon hadde trua til seg ein bil, rykte politiet ut mot staden. På veg til Dimna møtte dei på ein bil som stemte med bilen som var blitt stolen. Politiet tok opp jakta, men føraren i den stolne bilen køyrde med svært høg hastigheit, og politiet miste bilen av synet. Dei nådde bilen igjen ved Furene, og forfølgde biltjuven Ørsta sentrum og tilbake til Furene, der politiet igjen miste kontakta med bilen. På veg frå Dimna og til Furene hadde den aktuelle telefonen innslag på basestasjonar i tidsrommet politiet forfølgde bilen. Retten meiner det var telefonen til tiltalte.

Tok kvelartak

Blant dei andre svært alvorlege misgjerningane til mannen er eit valdstilfelle i Mo i Rana. Der tok han kvelartak på ein mann slik at han miste medvitet.

– Kroppsskadane står fram som rein avstraffing og mishandling. Tiltalte var fysisk overlegen den fornærma, og tiltalte stramma gjentatte gongar armen rundt halsen til den fornærma, samtidig som han heldt fast. Dette førte til at den fornærma fleire gonger vart medvitslaus og frykta for livet. Vi har ikkje å gjere med ei impulshandling, og retten viser til tiltalte si eiga forklaring, som vi ikkje kan forstå på annan måte enn at tiltalte gjekk til husværet for å ta den fornærma. Dette forholdet skulle isolert sett medføre fengsel i opp mot eit halvt år, står det i domspapira.

Truslar mot politiet og tjuveri

Mannen er vidare dømd for tre tilfelle av truslar mot politiet, og trussel om å tenne på asylmottaket i Volda. Han ringde operasjonssentralen til politiet og uttalte at det var helt olje i sprinkelanlegget på asylmottaket og at det ville bryte ut storbrann. Retten viser til at mannen kort tid i førevegen hadde vore innom asylmottaket i Volda og uttalt seg om brann.

Han er dømd for seks tjuveri, misbruk av hasj og amfetamin og køyring i rusa tilstand. Lovbrota har blant anna skjedd i Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Eid og Mo i Rana.

Dommen vart altså på to år og fire månaders fengsel. Til fråtrekk kjem 271 dagar han alt har sete i varetekt. Han skal også betale ei bot på 5000 kroner til staten og punge ut 4500 kroner i erstatning til ein av dei han har fornærma.