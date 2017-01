- Vi har reservebåt

Dette svarer dagleg leiar Steinar Mathisen i Boreal Sjø på spørsmålet om kvifor det ikkje vart sett inn reservebåt då «Godøy» fredag måtte kansellere avgangen frå Ålesund klokka 9.50.

– Då snøggbåten kom til Ålesund like før 9.50 var dykkar på plass, og det gjekk relativt raskt å fjerne tauet. Båten var i rute igjen frå Ålesund klokka 10.50, opplyser han.

Han legg til at dei informerte til FRAM kundesenter 177 om innstillinga, og at dei la ut informasjonen om den planlagde innstillinga klokka 8.45.

- Det blei sett inn butt frå snøggbåtterminalen i Ålesund til Sulesund klokka 9.50. Bussen venta til ferja returnerte og køyrde tilbake til snøbbåtterminalen i Ålesund, oppsummerer Mathisen.

Enkelte har vendt seg til Vikebladet Vestposten og undra seg over at Boreal Sjø ikkje sette inn reservebåt fredag.

Matisen stadfester at Boreal Sjø i kontrakten har krav til reservebåt i området, og at dei har det, men at det i dette tilfelle ville tatt lenger tid å setje inn reservebåten enn å fjerne tauet.

Etter ni dagar i sambandet Hareid, Valderøy, Ålesund meiner Mathisen dei har kome godt i gang, men at det var trasig at dei måtte kansellere fleire avgangar 3. januar på grunn av vêret.

– Då stod representantar frå Fylkeskommunen og Boreal på Skateflukaia i Ålesund for å få tilbakemeldingar frå reisande. Dei gjekk blant anna på at reisande sakna sms-varsling. Dette fekk vi også skriftlege oppmodingar om, og varslinga var på plass frå 6. januar, seier Mathisen.