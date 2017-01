Færre flaug frå Hovden

I 2016 hadde Ørsta Volda Lufthamn ein nedgang i reisande med 9 prosent. I desember var nedgangen på 8,6 prosent.

Men lufthamnsjef Sverre Bae heng ikkje med hovudet av den grunn. Han skriv til Vikebladet Vetposten at han er godt fornøgd med året sett i heilskap for Ørsta Volda lufthamn/Hovden. Dei hadde rekna med at nedgangen på passasjerar ville bli større.

Passasjertalet var i 2016 på 101 647 kome/reist frå Hovden.

Litt opp på Vigra

Ålesund lufthamn/Vigra hadde litt fleire reisande i 2016 enn i 2015, passasjertalet gjekk opp med 1,1 prosen.

Vigra hadde 780 215 reisande.