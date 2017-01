Herøy vil redusere energibruken i 34 bygg

Førstkomande onsdag 18. januar vert det informasjonsmøte i Fosnavåg Nyskapingspark der både lokale entreprenørar frå Sunnmøre og nasjonale entreprenørar er inviterte til å delta.

Informasjonsmøtet kjem i samband med at Herøy kommune si eigedomsavdeling har lyst ut ein anbodskonkurranse på den offentlege innkjøpsdatabasen DOFFIN. Ein skal redusere energibruken i 34 kommunale bygg i kommunen.

- Under informasjonsmøtet vil fleire nasjonale entreprenørar presentere seg for å knytte kontakt med lokale entreprenørar for ei eventuelle samarbeid i EPC-prosjektet, kommenterer Philipp Kessler-Myking, som er prosjektleiar, i ei prssemelding.

Fristen for innlevering av tilbod er 21.02.17. Deretter vert det forhandlingar og heile prosessen endar i tildeling 15.03.17.

Ute etter den mest effektiv i energisparinga

Konkurransen blir køyrt etter ein såkalla EPC-modell (EnergyPerformance Contracting). Energientreprenøren som garanterer størst mogleg energireduksjon, ved å gjennomføre energieffektivisering og tiltak for driftsparing, vinn konkurransen. Det er KS (Kommunenes sentralforbund ) som har fått utarbeidd malar og dokument tilpassa norske kommunar. Herøy kommune blir kommune nummer seksti som brukar modellen i Noreg. I denne delen av landet var Volda kommune først ut med EPC-prosjekt, og er no midtveis i gjennomføringsdelen.

- Basert på erfaringstal frå dei andre over femti kommunane som har gjennomført slike prosjekt, meiner vi i eigedomsavdelinga at den kommunale bygningsmassen har potensial til å redusere energibruken med minst 30 prosent. Prosjektet er godt forankra politisk, så dette har vi alle saman stor tru på, avsluttar Philipp Kessler-Myking.