Vidar kom slapp til Hareidlandet

Den varsla springfloa torsdag føremiddag vart ikkje så stor som varsla – og enda 38 cm under rekorden frå 1993.

Sjøen heldt seg stort sett innanfor oppmura betong- og steinkantar, og har truleg ikkje gjort noko særleg skade.

I følgje kartverket sitt varsel for Hareidlandet skulle sjøen gå ca 282 cm over sjøkartnull i tida mellom klokka 10.40 og 11.05 torsdag føremiddag.

Fullt så høgt gjekk han ikkje. Målingane viser at floa flata ut på nivå 268, d.v.s. 38 cm under rekordfloa i 1993. Då gjekk sjøen nemleg 306 cm over sjøkartnull. Den gongen tok han seg også inn over fleire kaier. På Hareid flødde sjøen blant anna over kanten på fyllinga ut mot Tampenbuda i Hareid hamn.

Det mangla det ein god del på denne gongen.

Men enkelte naust vart heimsøkt av havbåra.

Nest etter storfloa i 1993 kjem ei måling på 300 cm i 1990 og 299 cm i 2011.

Men lenger sør har "Vidar" vist meir musklar. På Bryggen i Bergen stod sjøen om lag 10 cm over kaiene litt over klokka 10.00 i dag.