Blir utan førarkort i to år

Under hovudforklaringane i Sunnmøre tingrett har ein ung mann frå Hareid erkjent at han i oktober 2015 køyrde bil frå bustaden sin til Hareid sentrum, sjølv om han tidlegare å dag hadde inntatt amfetamin, rivotril og GHB. GHB-en hadde han fått av ein kjenning.

Vart trøytt under køyreturen

Under køyreturen vart han svært trøytt. Han parkerte derfor bilen på ein parkeringsplass, og la seg til å sove - med motoren i gang.

Politiet kom til staden, og fann ei flaske med GHB i bilen. Politiet mistente av mannen var berusa på anna enn alkohol, og han vart teken med til lege for blodprøvetaking. Under den kliniske undersøkelsen konkluderte legen med at han ikkje var påverka, men då resultatet av blodanalysen var klart viste det seg at han var ruspåverka av ulike narkotiske stoff.

Nabbeb er domfelt to gongar tidlegare, og vart seinast dømt til 21 dagars fengsel for bedrageri i slutten av 2013. Ein dom som vart utsett med ei prøvetid på to år.

Køyringa i ruspåverka tilstand i oktober 2015 er gjort i prøvetida.

Etter ei totalvurdering har retten kome til at ei fengselstraff på 15 dagar er høveleg, og denne gongen blir straffa utan vilkår.

Han misser også retten til å køyre bil i to år, og må betale ei bot på 50.000 kroner.