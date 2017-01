Ulstein og Hareid lensmannskontor består

Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte fredag kartet over det nye Politi-Norge under ein pressekonferanse. Politimeistrane hadde gjennom sine tilrådingar føreslått å legge ned 130 lensmannskontor, medan 7 nye skulle opprettast. Det hadde betydd at ein ville sitje igjen med 217 lensmannskontor etter nedskjæringa frå 340 kontor. Men, då Humlegård presenterte det nye kartet var det 221 lensmannskontor der.

Det inneber at det vert politistasjon eller lensmannskontor fylgjande stadar: Vanylven, Herøy, Ulstein, Ørsta, Sykkylven, Ålesund, Haram, Vestnes, Rauma, Molde, Fræna, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Kristiansund, Smøla og Aure.

- Det har vore ein tett dialog med Politidirektoratet etter at eg leverte tilrådinga mi for ein månad sidan og vi har no i fellesskap kome fram til den konklusjonen at Smøla bør oppretthaldast. No ser eg fram til å sluttføre arbeidet med omstruktureringa og moderniseringa av politidistriktet. Heile Møre og Romsdal skal få ei betre polititeneste enn det har vore, seier politimeister Ingar Bøen.

Omfattande lokal involvering

Politimeisteren viser til at det ligg ein grundig prosess med omfattande lokal involvering til grunn for den avgjerda som er teken.

- Tilbakemeldingar vi har fått frå engasjerte ordførar er at involveringa har vore svært god og eg har ikkje tru på at det er mange som kjem til å lage på prosessen, sjølv om fleire sjølvsagt er misnøgde med utfallet, seier Bøen

Til saman ni av dei minste lensmannskontora i distriktet vert no slått saman med nabokontoret til større einingar.