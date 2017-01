Vil ha folket i tale

Innbyggjarar som har tankar om hyttebygging/rorbuer, plassering av oppdrettsanlegg eller massedeponi, bør møte opp i rådhussalen på Hareid laurdag.

– Vi inviterer til idemyldring fordi vi har lyst til å involvere innbyggjarane i Hareid kommune. Arealdelen i kommuneplanen er under rullering, og vi vil svært gjerne vite kva innbyggjarane meiner, forklarer ordførar Anders Riise.

Etter den førre rulleringa i 2012 fekk Riise ei kjensle av at ein del av det som kom med i kommuneplanen kom overraskande på folk.

– Prosessen gjekk over fleire år, og få møtte opp til møta der innhaldet i planen vart drøfta. Vi ønskjer derfor å vere i forkant denne gongen, seier Riise.

Hareid kommune har blant anna fått laga videoannonsering og grafisk materiell som skal gjere prosessane i kommunen meir kjent. Og laurdag byr dei altså inn til ideverkstad også.

Verkstaden blir i kommunestyresalen om formiddagen, og alle interesserte er velkomne.

Det er spesielt tre tema kommuneleiinga ønskjer engasjement og debatt om:

Fritidsbustader – hytter, naust og rorbuer. Kva har vi og kva ønskjer vi? er spørsmålet som skal drøftast.

Silja Øvrelid ved teknisk avdeling skal halde innlegg.

– Ordføraren håper det kjem folk med tilknyting til reiseliv til denne bolken.

Massedeponi står også på dagsorden. Drøftinga blir kvar det skal vere deponi for reine masser som grus, sand, leire og jord i Hareid. Ordførar Anders Riise blir innleiar.

Tredje temaet som blir teke opp til drøfting er havbruk. Dette er eit emne som har skapt stor usemje i Hareid kommune tidlegare, og spørsmålet laurdag blir korleis framtida vil sjå ut for oppdrettsnæringa i Hareid i framtida. Både ein representant frå Fylkeskommunen og Runde Miljøsenter skal halde innlegg.

– Tanken er at verkstaden skal verke som ein sosial møteplass for kreativitet og idemyldring mellom innbyggjarane og fagpersonar, opplyser ordføraren. Sidan det blir servert lunsj, må folk melde seg på via Hareid rådhus.