Utvidar fibersatsinga i Ulsteinvik

Måndag neste veke inviterer Tussa til informasjonsmøte til dei som bur i området Gamlevegen - Petterbakken og langs Saunesvegen for å informere om fibersatsinga si.

- Oppgraderinga til fiber har vore svært godt motteke så langt og vi er snart i mål med å byggje ut fiber i dei tidlegare kabel-TV-felta i Ulstein. Dei aller fleste innbyggjarane i felta vel å ta i bruk den nye teknologien, seier Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT.

- På informasjonsmøtet på Ulstein hotell måndag 23. januar vil vi fortelje meir om planane våre. Deretter kan innbyggjarane i feltet vente seg besøk av seljarane våre, opplyser Driveklepp.

Osneset og Skeide til våren

Når Tussa avsluttar salet i dei to nye felta Gamlevegen – Petterbakken og Saunesvegen, står Osneset og Skeide for tur. Etter planen startar Tussa sal av fiber til innbyggjarane her rundt påsketider.