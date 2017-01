Vasskader for 650 millionar kroner

Røyrbrot og lekkasjar frå koplingar åleine forårsakar skadar for over 650 millionar kroner årleg i privatbustader, viser tal frå Finans Norge.

Når vatnet får lekkje lenge utan at nokon oppdagar det, oppstår dei største skadane. Mange gløymer rett og slett å vri på hovudstoppekrana før dei reiser bort. Berre seks av ti nordmenn skrur av stoppekrana når dei reiser frå huset i fleire dagar. I ei tidlegare undersøking går det fram at to prosent, eller rundt 100.000 nordmenn, ikkje anar kvar hovudstoppekrana er i bustaden.

- Risikoen er ekstra stor når ingen er heime. Skal du vere borte frå heimen meir enn nokre få dagar, steng hovudstoppekrana, seier skadeinspektør Erik Kogstad i forsikringsselskapet If.

Mange lekkasjar

Den vanlegaste årsaka til røyrbrot er slitasje på gamle rør. Kvart år er det over 8.000 vasslekkasjar heime hos folk berre på grunn av dette. I tillegg kjem andre grunnar som handverksfeil, lokal korrosjon og frost. Årleg er det 15.000-16.000 lekkasjar i innvendige vassrøyr i bustader, viser forsikringsstatistikken.

I vintermånadane er det også svært viktig å halde ein viss temperatur inne i huset slik at røyra ikkje blir ståande i kulda.

Det er også klokt å tøme og stengje røyr som ikkje er i jamleg bruk.

Fem enkle tiltak som hindrar vassskader

- Sørg for at alle i bustaden veit kvar hovudstoppekrana er, og korleis den brukast.

- Reiser du bort nokre dagar, steng hovudstoppekrana.

- Unngå å bruke vaske- eller oppvaskmaskine når du søv eller ikkje er til stades. Det kan oppstå både vasslekkasjar og brann.

- Rens sluk og vasslås minst éin gong årleg.

- Bygge nytt eller pusse opp? Bruk autorisert røyrleggjar, og sjekk gjerne referansar.