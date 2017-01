Ope foredrag med Einar Johan Hareide

Einar Johan Hareide – designguru og frontfigur for det norske designmiljøet i ei årrekke – har med sine konseptteikningar knytt til ulike objekt, som til dømes bilar og båtar – blitt lagt merke til verda over. Bak det heile står ei meisterhjerne og eit ekstremt talent innafor design. Hareide har fantastiske referansar frå store produsentar og merkenamn, og oppdragsgivarane veit at 57-åringen og firmaet hans er kapabel for å skape magi. Han har også blitt kjend som ein framifrå foredragshaldar innafor design og innovasjon.

Om løysingane til Hareide ved første augekast kan synast kreative, så er dei alltid også gjennomtenkte. Bra design er ikkje berre noko som ser kult ut; det skal også fungere i bruk – og det er dette som er blitt Hareide Design sitt varemerke. I sine designoppdrag er Hareide alltid fokusert på å finne den rette balansen mellom det emosjonelle, det estetiske og det funksjonelle; dialog med kundane og ei djup forståing for deira behov er grunnleggande føresetnader for å kunne finne fram til dei beste løysingane.

Historier frå karrieren

I foredraget vil publikum få høyre historier frå den omfattande designkarrieren hans, kva som inspirerer han og kva som må til for å lykkast i bransjen. Oppdrag og erfaringar frå bilprodusentane Saab, Mercedes og Borgward er også verdt taletid, vil vi tru; Borgward er eit spennande oppdrag der siste kapittel ikkje er skrive enno.

Einar Johan Hareide har vore leiar for Utvalet for næringsretta design, som på oppdrag frå Nærings- og handelsdepartementet la fram forslag til ein offentleg handlingsplan i starten av millenniet. Kva som vil prege framtidas design kan jo vere aktuelt å diskutere etter avslutta foredrag, der det vil bli opna for spørsmål frå publikum. Intercity-møtet som Ulstein Rotary her inviterer til, vil mellom anna huse klubbmedlemmer frå Ulstein, Hareid, Herøy, Ørsta og Volda, men er altså ope og gratis også for ikkje-medlemmer.

GW

BAKGRUNN: Ulstein Rotaryklubb – under leiing av President Otto Kjetil Nytun i rotaryåret 2016/17 – er aktuell med fleire prosjekt, og er ute etter å gjere klubben endå betre kjend i nærmiljøet. Det blir arrangert open kveld på Sjøborg måndag 13. februar – med Einar Johan Hareide som foredragshaldar.