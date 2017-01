Store utfordringar for Helse Møre og Romsdal

Helseføretaket manglar framleis 40-45 millionar kroner for å klare å komme i mål med budsjettet for 2017. Det var Tidens Krav som først omtalte denne saka.

Direktør Espen Remme, legg førstkomande onsdag fram ei budsjettsak for styret i helseføretaket, som viser at budsjettforhandlingane sist haust førte til at Helse Møre og Romsdal fekk heile 17,5 millionar kroner mindre enn det som var førespegla.

Omstillingsbehovet har med det auka, og ein del millionar kroner manglar. 145 millionar kroner er utfordringa på totalt sett, men over halvparten av dette skal hentast inn på lønn. 16,5 millionar kroner skal ifølgje Tidens Krav henstast inn ved å kutte i varekostnader, innleige av vikarbyrå og medikamentbruk.