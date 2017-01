Har signert avtale med Kleven

Hotelldirektør Günther Daler ved Thon Hotell Fosnavåg opplyser til lokalavisa Vestlandsnytt at hotellet har fått ein prosjektavtale med Kleven, der også Myklebust Verft er inkludert.

Avtalen er basert på volum og inneber mellom anna at dei som kjem for å jobbe med hurtigrutene får ein gunstig pris viss dei vel å booke seg inn på hotellet.

Hotellet skal legge til rette for at desse gjestene om ønskjeleg skal få ekstra tidleg frukost eller sein middag.

- Det er absolutt ingen sjølvfølge at Kleven vil smarbeide med oss, ettersom avstanden frå Kleven Verft til Ulsteinvik er mykje kortare. For oss er det å kome inn i Hurtigruta-prosjektet ein sjanse til å spele på lag med Kleven, slik at vi vonaleg vert valt også i framtida, kommenterer Günther Daler.