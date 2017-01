Ulstein.com melder i kveld at Ulstein verft har inngått intensjonsavtale med Color Line om bygging av verdas største hybridfartøy.

- Dette er ein veldig viktig milepæl for oss. Me er veldig stolte over å bli valde som partnar for dette veldig spennande prosjektet. Me gler oss til det vidare samarbeidet med Color Line, seier Gunvor Ulstein på nettsida ulstein.com. Fartøyet vil bli designa av Fosen.

Ferja skal gå mellom Sandefjord og Strømstad frå sommaren 2019.

Laddar batteria

Ferja blir ein plug-in-hybrid, der batteria vert ladda via ein straumkabel med miljøvennleg straum frå eige landstraumanlegg eller vert ladda om bord frå skipets generatorar.

Skipet, med arbeidsnamnet "Color Hybrid", vil ha nesten dobbel kapasitet som M/S "Bohus", som etter planen skal fasast ut når den nye ferja skal settast i drift. Skipet vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord. Ho vil derfor ikkje gje utslepp til luft av skadelege miljøgassar eller nitrogen- og svovelforbindelsar i dette området.

- Inngåinga av intensjonsavtalen representerer eit betydeleg skritt for å realisere verdas største plug-in hybridskip, og det er svært gledeleg at norsk verftsindustri har vist seg internasjonalt konkurransedyktig, seier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Miljø er ein akselerator for Color Line, der selskapet blant anna har installert landstraum i Oslo, Larvik og Kristiansand. Med landstraum i Sandefjord vil alle norske hamner til Color Line ha landstraumanlegg. - Vi har ambisjonar om å vere leiande innan europeisk nærskipsfart, og "Color Hybrid" er eit nytt bevis på dette, seier Kleivdal i Color Line.

Color Line er i dag det einaste reiarlaget i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og frå Noreg med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk hovudkontor. Satsinga på nytt skip med ny miljøteknologi skjer mellom anna fordi selskapet gjennom regjeringas maritime strategi har fått tilnærma like rammevilkår som sine konkurrentar i Norden, seier Trond Kleivdal.

Kapasitet til 2000 passasjerar

Verdas største plug-in-hybridferje vil vere 160 meter lang, og ha ein kapasitet på 2 000 passasjerar og om lag 500 bilar. Skipet vil gi betydeleg auka kapasitet på strekninga mellom Norge og Sverige, og vil representere eit utvida og forbedra servicetilbod om bord og dermed ei ny og betre reiseoppleving.