Stiller spørsmål om skipstunnelen blir trygg

– Eg trur det vil bli ein ganske forferdeleg situasjon. Eg spør meg om risikoen for desse menneska, og kven som skal berge dei, seier Jan-Hugo Holten, som tidlegare har vore fagansvarleg for maritim- og oljeureining i Norges miljøvernforbund, til NRK Sogn og Fjordane.

Holten fortel til statskanalen at han har registrert at rapportane frå til dømes Kystverket viser at ein eventuell skipstunnel vil vere trygg, og at brannfaren er svært liten, men stiller likevel spørsmål ved om ein har god nok beredskap i tilfelle noko likevel skulle skje.

Hans største frykt kring skipstunnelen er at ein passasjerbåt må evakuere hundrevis av passasjerar, under ein brann inne i fjellet.

- Trygg på alle måtar

Prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen, er ikkje samd med Holten.

– Stad skipstunnel vil vere trygg på alle måtar, sannsynet for at det vil skje ein brann som fører til at ein båt må stoppe inne i tunnelen er ein gang per 840 000 år, seier Andreassen til NRK.

Han meiner også at Kystverket har greia ut grundig nok farane kring ein eventuell situasjon inne i tunnelen.