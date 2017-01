Etterspør venterom på Garnes

Sjåførane i Nettbuss Ulsteinvik-Fosnavåg-Vanylven vender seg til Ulstein kommune og ber om eit venterom på Garnes.

Garneskrysset er eit knutepunkt, der reisande ofte må skifte buss. Slik det er no må dei vente i eit busskur, uansett vêr og vind. Der er ikkje noko toalett, noko som kunne vere kjekt å ha både for reisande og sjåførane.

Sjåførane skriv at dei einaste alternativa dei har i naudsituasjonar er å pisse på flaske eller gå ned i fjøresteinane. Det er ikkje ein situasjon dei er komfortable med, difor ber dei Ulstein kommune få på plass eit venterom, med toalett.

Ordførar Knut Erik Engh svarer at han er samd i at der burde ha vore eit venterom, men dette er ei sak for fylkeskommunen, då det er dei som har ansvar for busstilbodet. Han legg brevet frå sjåførane fram til orientering for teknisk utval, så kan dei diskutere om dei vil vende seg til fylket i denne saka. Ulsteinordføraren rår også sjåførane til å vende seg til samferdselsavdelinga på fylket i denne saka.

Teknisk utval har møte 2. februar.