Storfint verdsmeisterbesøk

Denis Lantratov, med VM-gull frå Korea i 2015, EM-sølv og tre gullmedaljar frå det nasjonale meisterskapet i Russland, var til stades under ei treningssamling i Ulsteinvik førre helg, der medlemmar frå Ulstein Taekwondo Klubb, Ålesund Taekwondo Klubb og Hareid Taekwondo deltok. Dei fekk også stifte kjennskap til ein av Russland sine landslagstrenarar, Slava Khan.

Det var klubbtrenar i Ulstein Taekwondo Klubb, Magomed-Khan, som inviterte dei to til Ulsteinvik.

– Vi er her for å lære bort litt av det vi kan til utøvarane i Ulsteinvik, og for å gjere dei i stand til å ein gong i framtida prøve seg i internasjonale konkurransar, fortalde Lantratov og Khan.

Begge to kjem tilbake før Norgescup 3 og noregsmeisterskapen for å hjelpe utøvarane vidare på vegen.

– Her er mykje potensiale i klubben, og det er kjekt å sjå kor lærevillige alle er.