Tussa doblar farta

I februar skrur Tussa opp farta på fiberen, og kundane får dobbel hastigheit utan at prisane aukar, melder Tussa i ei pressemelding.

- Vi ser at behovet for internettkapasitet aukar sterk hos kundane. Fleire og fleire einingar i husstanden blir kopla opp mot internett, og fleire og fleire tek i bruk strømmetenester. Difor møter vi no eit ønske frå mange av kundane våre, og skrur opp farta, seier Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT.

Oppkoplinga av fleire einingar på nettet og auken i bruk av strømmetenester vil halde fram. Driveklepp seier at dei nye hastigheitene vil leggje forholda godt til rette for ei slik utvikling for kundane.

Opp mot 500 Mbit Tussa har i løpet av dei siste 8 åra bygd ut fiber i alle kommunane på søre Sunnmøre, og over 7 000 kundar har tatt i bruk den nye teknologien. I dag tilbyr Tussa hastigheiter opp mot 500 Mbit. Dei nye hastigheitene blir som følgjer: Dei som har hastigheit mellom 25 og 200 Mbit får dobbel hastigheit, medan dei kundane som i dag har 200 Mbit får auka hastigheita til 300 Mbit.

Dei nye hastigheitene blir innført fortløpande frå 1. februar 2017.