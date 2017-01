- Dette er dramatisk

Styret i Ulstein Eigedomsselskap KF (UEKF) vedtek å utsetje saka om overskridingar på Arena Ulstein-prosjektet, til meir detaljert dokumentasjon blir framlagt. Det blei klart etter at styret heldt møte på Reiten-bygget måndag ettermiddag og kveld.

- Det var for mange uavklarte moment i saka for at vi kunne konkludere i kveld. Vi treng meir informasjon. Ulstein formannskap vil bli orientert om det nye samrøystes vedtaket, så vil UEKF-styret under neste styremøte vurdere saka på nytt, seier Rune Urke, dagleg leiar i Ulstein Eigedomsselskap KF.

Prisstiging, konsulentkostnader og problem knytt til fundamentet får skulda for overskridingane ein no ser.

Nei til tilrådinga

Den første tilrådinga frå Rune Urke og UEKF blei altså nedstemt. I denne tilrådinga var forslaget å rå kommunestyret i Ulstein til å fatte dette vedtaket:

Ulstein kommunestyre godkjenner auka ramme for byggekostnad prosjekt Arena Ulstein med kr. 27.115.000. Investeringa vert å finansiere med lån. Ny total ramme for investeringa er dermed på kr. 295.115.000.

Etter at tilrådinga blei nedstemt gjorde altså styret eit samrøystes vedtak om å utsetje saka, til meir informasjon kan framleggast.

- Dramatisk

Eldar Knotten (V), leiar i Levekårsutvalet og styremedlem i UEKF, var den som poengterte klarast at desse siste overskridingane var tunge å fordøye.

- Det er dramatisk at vi no får ein slik kostnadssprekk, ei god stund før bygget faktisk står ferdig. Det vi veit dei store overskridingane kjem på er prosjekteringa og konsulentar. Har vi fått juristar til å sjå på dette? sa Knotten og la til:

- Vi brukte over 32 millionar kroner på prosjektet før vi hadde byrja å bygge, og la så inn eit budsjett på ytterlegare 10 millionar, og så sprakk også dette budsjettet. No blir summen endå høgare. Kostadane til prosjektering og konsulentar kjem på over 50 millionar kroner på eit prosjekt med ei total kostnadsramme på 300 millionar kroner. Det er mykje pengar, veldig mykje pengar. Har vi vurdert juridisk om det er noko å hente her? Er avtalane så vasstette at vi ikkje får gjort noko med dette?

I Urke sitt svar til Knotten svara han at her var det mogleg å sjå nærare på kva ein kan gjere.

Slik ser situasjonen ut i tal:

Auka byggekostnadar som treng auka finansiering: 16.805.000 kr

Endringar og inventar/utstyr: 3.310.000 kr

Behov for reservar i prosjektet: 7.000.000 kr