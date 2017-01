Får nytte 50 kuauge i undervisning

Ulstein ungdomsskule har søkt Mattilsynet om løyve til å nytte 50 auge av storfe i undervisning. Det er slakteriet Ole Ringdal As som skal levere auga.

Auga skal nyttast i undervisningsopplegg for elevar i to månader framover, skriv Mattilsynet.

Risikovurdering

Auge frå storfe er definert som spesifisert risikomateriale. Dette er biologisk avfall med fare for å kunne kugalskap, om auga kjem av dyr som er berar av slik smitte.

Slakteriet kan ikkje levere frå seg slikt avfall utan godkjenning. Grunnen til at det er så strengt er for å førebyggje og hindre spreiing av sjukdomane skrapesjuk og kugalskap.

Det er strenge reglar for reingjering rundt handtering av auga. Det må nyttast hanskar ved handtering av auga, og det må vaskast godt etterpå.

Må ikkje kome på avvegar

Mattilsynet er positive til at skulen nyttar "ekte" materiale i undervisninga, og stiller seg positive. Dei ber om at elevane blir informert om at dette er materiale som ikkje må kome på avvegar.