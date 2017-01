Mellom 30-40 vart sjuke etter kafebesøk

Det er kafeen Madelynn i Fosnavåg som har vore heimsøkt av Noro-viruset, og det er avisa Vestlandsnytt som har slått saka opp.

Seksjonsleiar Lennart Floyd Berge i matseksjonen til Mattilsynet uttaler til Vestlandsnytt at dei ikkje kan peike på noko spesielt som var feil i kafeen, men at dei har hatt møte med drivarane og snakka om saka.

Mange av gjestene som var kafelokalet laurdag 13. januar hadde det til felles at dei låg og spydde dagen etterpå. Ein del av desse leverte i dagane etterpå avføringsprøver til legekontoret.

- At smitta kom frå kafeen er det liten tvil om. Men Noro-virus smittar veldig lett, så det kan ha vore tilfeldigheiter som gjorde at smitta "sette seg" i fleire dagar, utaler Lennart Floyd Berge.

Fekk smilefjes dagen før

Mattilsynet var på kontroll hos den aktuelle kafeen fredag 13. januar, dagen før utbrotet, og gav då eit stort smilefjes til kafeen.

Etter at utbrotet vart kjend vaska drivarane ned kafeen på eige initiativ, utan pålegg frå Mattilsynet.

Seksjonssjefen opplyser at hendinga i Fosnavåg er rapportert inn til Vesuv, eit varslingssystem ved utbrot av smittsame sjukdomar.

Noro smittar svært lett, og sjølv om ein kafe ikkje kan gardere seg 100 prosent mot slike episodar, er det sentrale spørsmålet om noko kunne ha vore gjort annleis i denne saka.

Kommuneoverlege Torill Myklebust seier det er ein utfordrande situasjon når det oppstår eit utbrot knytt til ein samlingsstad som dette.

Rosar drivarane av Madelynn

- Eg meiner rutinane er følgde og at smittevernberedskapen har fungert i denne saka. Samarbeidet har vore godt mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og oss. Eg vil nytte høvet til å rose dei ansvarlege på Madelynn for innsatsen i tida etter utbrotet, seier Myklebust.

Dagleg leiar Marvin Strand på Madelynn Coffee seier til Vestlandsnytt at dette er ein svært utfordrande situasjon for ein kafe.

Han fortel at Madelynn etter episoden har auka innsatsen endå meir inn mot reinhald og hygiene. Nye rutinar er på plass, og sjølv om ein kafe aldri kan gardere seg 100 prosent mot det som har skjedd, skal dei no vere endå betre rusta mot slikt.

Opp mot 48 timar

Inkubasjonstida for Noro-virus kan vere opp til 48 timar. Den aktuelle søndagen vart også ein av dei tilsette i kafeen sjuk.

Marvin Strand oppmodar folk til å unngå kafebesøk dersom dei har eller mistenkjer at dei har ei form for omgangssjuke. På den måten kan vi alle saman bidra til å hindre at smittsame sjukdomar blir spreidde.