Trygdesvindla for 5,7 millionar

40 personar er melde for trygdesvindel. Mest svindel er det av stønadar som skal hjelpe folk i arbeid.

Svindel av dagpengar og arbeidsavklaringspengar (AAP) toppar statistikken. Begge desse stønadane skal hjelpe folk å komme i arbeid. 37 personar er melde for slik svindel, for totalt 5,1 millionar kroner.

– Det er alvorleg når nokon misbruker velferdsgodar til eigen vinning. Dei som gjer forsøk på å svindle bør merke seg at vi har gode metodar for å avdekkje slike saker, seier avdelingsleiar for NAV Kontroll nord, Gaute Øren, i ei pressemelding.

I arbeid i det skjulte

Dagpengar og arbeidsavklaringspengar krever at ein sender meldekort annan kvar veke og opplyser om arbeidstimar. Svært mange av dei som er melde har vore i jobb utan å melde i frå til NAV.

– Det er bra at folk har inntektsgivande arbeid, men det er alvorleg når dei prøvar å skjule dette for NAV. Det er svindel av fellesskapet sine midlar og bidreg til å undergrave tilliten til velferdssystemet, seier Øren.

Samanliknar inntektsinformasjon

65 prosent av sakene i Møre og Romsdal blei avdekka gjennom å samanlikne inntektsinformasjon brukaren sjølv har gitt NAV. Etter at a-ordninga blei innført i 2015 må alle arbeidsgivarar levere inntektsopplysningar for sine tilsette kvar månad. Dette har NAV tilgang til.

– Kontrollane våre blir stadig meir målretta og dei som vel å gi feil opplysningar til NAV kan oppdaga, seier Øren.

Høgsterett har sagt at trygdesvindel over 90.000 kroner (1G) normalt skal straffast med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengane.