Etterspør livssynsnøytrale seremonirom

Bjørn Jacobsen, organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal, inviterer seg sjølv til å kome på synfaring til Ulstein kommune torsdag 9. februar. Han skriv at dei driv og kartlegg kva som finst av livssynsnøytrale seremonirom i fylket.

Jacobsen skriv at det ikkje er først og fremst medlemene i Human-Etisk forbund som treng seremonirom. Dei som treng rom er familiar som skal ta avskjed med sine næraste, foreldre som skal feire eit nyfødt born og par som skal gifte seg. Nokre av desse er medlemmar i Human‐Etisk Forbund, nokre er medlem i andre trus‐ og livssynsorganisasjonar og mange er ikkje medlem nokon stad i det heile teke, skriv han. Han skriv også at berre halvparten av dei som lever i dag seier at dei ønskej rei gravferd i regi av Den norske kyrkja får dei døyr. Det ser han som eit tekn på at samfunnet er i rask endring.

Ordførar Knut Erik Engh svarer at i Ulstein kan ein nytte kapellet på sjukeheimen, Sjøborg kulturhus eller Aktivitetshuset Vikholmen. Dei to første er kommunale. For å synfare Aktivitetshuset Vikholmen må dei ta kontakt med stiftinga.

Engh orienterer også om at kommuennstyret i budsjett for 2017 har bede om å få presentert ei sak om livssynsnøytralt seremonirom. - Innspel frå Human-Etisk forbund er difor av stor verdi for oss, skriv han.