Stortingstoppane er positive

Det er NRK Sogn og Fjordane som har gjennomført ein ringerunde til stortingstoppane i samarbeidspartia Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti. Samlege av dei som blei intervjua fortel at dei er positive til Stad Skipstunnel, men at det er viktig å jobbe for å få prosjektet inn på Nasjonal Transportplan.

– Dette er eit prosjekt vi alltid har prioritert. Vi trur moglegheitene for å få det gjennomført no, er betre enn nokon gong før, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NRK Sogn og Fjordane.

Harald Nesvik, ålesundar og parlamentarisk leiar i Frp, er også særs positiv til prosjektet.

– Eg har sjølv jobba for prosjektet i ei årrekkje, og eg håpar dei finn rom til Stad skipstunnel. Men no må regjeringa få tid til å jobbe med NTP. Det er mange prosjekt, vi snakkar om milliardar av kroner og store forventningar frå heile landet, seier Nesvik til statskanalen.

Høgre-politikar og transportpolitisk talsmann for partiet, Nikolai Astrup, meiner det både er fordelar og ulemper ved prosjektet.

– Dette handlar om tryggleik, reisetid, gods og det som kan vere ein interessant og spennande turistattraksjon. Det som talar imot er at det er eit kostbart prosjekt som vi må finne plass til innanfor eit avgrensa økonomisk handlerom, seier Astrup til NRK.

Om alt går etter planen håpar prosjektgruppa for Stad Skipstunnel, med Randi Paulsen Humborstad i spissen, på byggjestart innan få år.