"Gods squad" i Hareidshallen

Til helga er 200 ungdomar samla til Vintertreff på Hareid, og Hareid Ten Sing har øvd inn collagen «Gods squad» – Guds gjeng. Primus motor for collagen er Lill-Marte Apelseth og nokre andre ungdomar. Hareid Ten Sing har øvd inn ei rekke songar som passar inn i tematikken og 10–15 ungdomar har roller. Blant desse er 8.-klassingane Arthur Opars, Kristiane Grimstad Worren og Kristian Strandkleiv.

– Mange ungdomar snakkar no om å vere ein del av «squaden», og kven sin «squad» dei er med i. Mottoet for årets Vintertreff er derfor «Gods squad». Vi ønskjer å fokusere på at det er viktig å vere ein del av eit godt fellesskap, forklarer Barbro Østrem, leiar i hovudkomiteen for Vintertreffet 2017.

Opne arrangement

Dei har utfordra 12 ungdomar til å vere med på ein film der dei blant anna svarer på om dei trur Jesus berre er ein historisk person, og om dei trur det er bruk for Jesus i 2017. Ein redigert versjon av desse intervjua blir vist på storskjerm i Hareidshallen.

Hittil er det førehandsselt om lag 150 billettar til collagen i Hareidshallen laurdag kveld, men hallen er stor og det blir høve for interesserte til å kjøpe billettar ved døra.

Også gudstenesta i Hareid kyrkje er open for alle.