Hareid og Ulstein Venstre skil lag

Ulstein og Hareid Venstre hadde håp om at kommunane skulle slå seg saman, men slik gjekk det ikkje i denne omgangen, og under eit felles årsmøte for kort tid sidan, valde laget og splitte seg i to igjen.

Torstein Nytun er vald til ny leiar i Hareid Venstre.

Charlotte Hauge ny leiar i Ulstein Venstre

Med seg i styret for Hareid Venstre får Nytun styremedlemene Einar Warholm, Ann Helen Grimstad Worren og Jenny Korsnes. Jeyuran Vijayaratnam er varamedlem til styret.

- Venstrelaga i Hareid og Ulstein vart slått saman i 2013 for å rigge seg for samanslåing av kommunane, noko partiet også gjekk til val på. Det Det har vore eit godt samarbeid mellom ulsteiningane og hareidingane i Venstre.

Det nye styret i Hareid Venstre vil intensivere arbeidet med å få nye medlemer til lokallaget som no markerer at e distriktsprofilen til Venstre må styrkjast, heiter det i ei pressemelding frå Hareid Venstre.

Ikkje støtteparti til FrP

I samband med oppsplittinga til to lag, vart det halde årsmøte i Ulstein og Hareid Venstre. På dette møtet vart det vedteke ein resolusjon om kven Venstre vil samarbeide med i framtida. I resolusjonen heiter det at Hareid og Ulstein Venstre ønskjer at Venstre skal gå inn i eit sentrum-Høgre-regjering eller bli eit opposisjonsparti.

- Hareid og Ulstein Venstre kan ikkje godta at Venstre går i regjering med FrP i neste stortingsperiode. Vi vil heller ikkje at Venstre blir støtteparti for FrP i regjering. Dette ut frå dei erfaringane vi har gjort oss i inneverande periode. Det er først og fremst innvandringspolitikken og retorikken til FrP som har vorte eit stort gnagsår for Venstre, varslar Hareid Venstre.