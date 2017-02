Enorme mengder søppel langs norskekysten

Forsking viser at det i snitt er rundt 200 kilo plast og anna søppel per kvadratkilometer langs norskekysten. Aller verst er situasjonen vest for Ålesund.

I kystområda utanfor vestlandsbyen kan søppelmengda liggje på nærmare ti tonn per kvadratkilometer, skriv Havforskingsinstituttet.

I Mareano-prosjektet, som blir drive av Havforskingsinstituttet i samarbeid med fleire andre aktørar, blir blant anna søppel på havbotnen registrert.

– Med visse grove overslag indikerer desse observasjonane ei gjennomsnittleg mengd søppel på rundt 200 kilo per kvadratkilometer for heile kartleggingsområdet. Lokalt kan mengdene kome opp i nærmare 10 tonn per kvadratkilometer nær kysten, seier forskar Bjørn Einar Grøsvik.

Kvart år døyr mange fuglar, sjøpattedyr og havskilpadder fordi dei set seg fast i søppelet eller forvekslar det med mat. Denne veka skapte ein avliva gåsenebbkval på Sotra internasjonal merksemd då forskarar fann 30 plastposar i magen på dyret.

På verdsbasis utgjer plast om lag 80 prosent av søppelet i havet. Det er rekna med at det hamnar mellom fem og tretten tonn plast i verdshava kvart år. (©NPK)