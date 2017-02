Går til sak mot Pasientskadenemnda

14. mars skal ein mann frå Hareid møte Pasientskadenemnda til hovudforhandling i ei sivil sak. Dette fordi han ikkje har fått medhald på klagen sin. Partane skal møtast i Oslo tingrett, og det er sett av to dagar til saka. Bakgrunnen for saka er at Hareidsmannen meiner han er feilbehandla av tannlegar i Ålesund, og at dette har ført til store smerter over mange år. Han har brukt over 300.000 kroner på tannbehandling i ettertid. Mannen føler seg også feilbehandla av Nav, som har avslått søknaden hans om støtte til tannbehandlinga to gonger.

I desember i fjor trekte ein tannlege i Oslo to av jekslane, og kort tid etter vart han kvitt smertene. Forbundet tenner og helse har skrive i medlemsbladet sitt om saka til Hareidsmannen. Under tittelen «Kostbar tannbehandling med mange plager» skildrar dei tannbehandlinga og smertene han har hatt. Smertene stråla heilt opp til auget, og han har også vore innom ein augelege, som ikkje hadde noko å tilby. Han har vore innom 5 ulike tannlegar, og til slutt avdekte ein tannlege ein kraftig betennelse under ei rotfylling. Det enda med at to av jekslane vart trekte.