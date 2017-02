– Alle har godt av å kome seg ut

Tysdag 7. februar inviterer Vestre Sunnmøre Lokallag av NFU til temamøte om fritid og friluftsliv på hotellet i Ulsteinvik.

Målgruppa er først og fremst foreldre og besteforeldre til utviklingshemma barn, men møtet er ope for alle som måtte vere interesserte.

For den som har ei eller anna form for utviklingshemming er det ofte ei større utfordring å komme seg ut i skog og mark enn for andre folk.

– Då er du gjerne avhengig av at nokon andre tek initiativ til at du skal kome deg ut, seier Eli Skaatun. Ho sit i lokallagsstyret i NFU og er også medlem i Rådet for eldre og funksjonshemma i Ulstein kommune.

Lokallaget, som omfattar dei fem kommunane på ytre søre Sunnmøre, har invitert høgskulelektor Liv Meisingset ved NTNU i Trondheim til å snakke om friluftsliv.

Meisingset underviser vernepleiestudentar og er oppteken av kor viktig det er å vere i aktivitet og korleis ein kan nytte naturen som eit verkemiddel for å oppnå dette.

– Ein del foreldre og pårørande treng innspel og tips til aktivitetar dei kan gjere utandørs. Her håper vi Liv Meisingset kan inspirere, seier Eli Skaatun.

Vil starte aktivitetsgruppe

Eit av måla med møtet er å få i gang ei aktivitetsgruppe for born, ei gruppe som kan samlast regelmessig utandørs til friluftsaktivitetar.

– Vi håper vi kan få i sving ei foreldregruppe som kan finne på ting i lag. Dette er eit tilbod som ikkje finst i området i dag, seier ho.

Skaatun, som sjølv er mor til eit barn med utviklingshemming, hugsar sjølv kor ho sakna å vere saman med nokon i same livssituasjon den gongen ho var småbarnsmor.

– Heldigvis fekk eg kontakt med ei anna mor og vi vart bestevener, seier ho.

Ho trur det kan vere mange foreldre og føresette i dei fem kommunane på ytre søre som kan ha interesse og glede av å få med seg dette temamøtet.

– Vi har også invitert kommunane til ei samling førstkommande måndag der vi tek opp det same emnet.