Gratis workshop for ungdom

Kulturkontoret i Ulstein ved Bell Ungdomsklubb arrangerer workshop for ungdom frå 7.klasse til 18 år for ungdom frå Ulstein og Hareid. 7-8. februar blir det workshop i dans (18-20 begge dagar). Instruktør er Navid Rezvani, som rørte og imponerte publikum og dommarar i TV-serien Norske Talenter. Den dyktige dansaren vil halde ein workshop i hip hop/breaking med hip hop-historie.



Først til mølla

-Eg ser fram til å møte ungdom i Ulstein og Hareid, å dele min lidenskap med dei og ha det kjekt, seier Navid.

Ungdomsarbeidar og leiar ved Bell Ungdomsklubb, Marie Flatin, er glad for å kunne tilby gratis danseworkshop med Navid.

-Dette er noko vi får til i samarbeid med Hareid Mottak ved Iselin Eliassen Aske. Ho har invitert Navid og var med ein gong positiv på vår førespurnad om å opne danseworkshop for fleire, seier Marie.

Ho håpar det er stor interesse og oppmodar interesserte om å melde seg raskast råd: -Det er avgrensa med plassar så først til mølla.



Streetart

Danseworkshop med Navid er berre ein av tre workshopar denne veka. Laurdag 11.februar blir det workshopp i musikk og kunst på Bell Ungdomsklubb.

-Også desse workshopane er for ungdom frå 7.klasse til 18 år. Meld deg på raskt om du er interessert, oppmodar Marie.

Kunstnar og lærar i visuell kunst ved Hareid kulturskule, Kristine Hareide, er hyra inn som instruktør på kunstworkshop. Forma er «streetart».

-Deltakarane får skjere ut sjablongar som dei deretter får spraye på plater, forklarar Kristine.

Ho sjølv lærte teknikken av den engelske kunstnaren JPS som har dekorert fleire stader, som til dømes Fantehuset i Hareid.

-Vi trur at denne kunstforma er spennande å prøve for ungdom, seier arrangørane.

På scena

Martin Fiskaa Ødegård er ansvarleg for workshop i musikk/scene. Han har mange års erfaring frå UKM-scena. I fjor var han også ein av instruktørane på musikkworkshop.

-Denne workshopen er for dei som har lyst på tips og hjelp med song og musikk. Kanskje det er nokon som lurer på å melde seg på UKM, men ikkje er heil sikre. Då er det anbefalt å få med seg denne workshopen, held ungdomsarbeidaren fram.

Desse workshopane er mulig å tilby gratis fordi Bell Ungdomsklubb og Ulstein kommune har fått økonomisk støtte frå Frifond, samt stimuleringsmidlar frå UKM.