60 dagars fengsel for mann frå Ulstein

Sunnmøre tingrett har dømt ein ung mann frå Ulstein til fengsel i 60 dagar. Viss det ikkje var for at han hadde lagt alle kort på bordet ville straffa blitt på 90 dagar.

Med i dommen er fleire tifelle av bilkøyring utan gyldig førarkort, og han har også køyrt bil der det var påsett falske kjennemerke.

I september i fjor var han i Ålesund for å betale gjeld. Då hadde han med seg 11 Xanor-tablettar som han skulle ha til eige bruk. Mannen hadde kjøpt tablettane noko tidlegare, og var klar over at det var ulovleg både å kjøpe og å oppbevare dei.

Om lag på same tid hadde han også kjøpt 50 gram amfetamin i Ulsteinvik. Han hadde på denne tida eit stor forbruk, og hadde derfor kjøpt dei til eige bruk.

Dommen vart altså på 60 dagars fengsel.