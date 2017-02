Fartsgrensa kan bli sett ned

Statens Vegvesen kan gjere fleire strakstiltak for å betre tryggleiken i Hasundkrysset.

På siste møte i teknisk utval i Ulstein kommune orienterte Odd Kåre Wiik (avdelingsleiar for drift og anlegg) om at Statens vegvesen har gitt signal om at dei kan setje inn strakstiltak for å sikre tilhøve i Hasundkrysset.

Tiltak som blir sett i verk er 5-6 punkt med ledlys, nedsett fartsgrense til 70 km/t og rumlefelt/sinusfresing som midtlinje i vegbana. Dette rumlefeltet vil lage lyd om bilføraren beveger seg over i feil køyreretning.

Dette er tiltak som vegvesenet har sagt til han at dei kan stå for, seier Wiik til Vikebladet Vestposten. Men han har ikkje høyrd noko tidspunk om når dette vil skje.

Større tiltak som kan hjelpe

Det er fleire større tiltak som kunne vore gjort med krysset for å betre tryggleiken, men då må nok kommunen vere med å betale og dei må utøve press mot fylkeskommunen for å få midlar til utbetring av Hasundkrysset.

Wiik foreslår å heve Sundgotvegen slik at det blir betre oversikt for fleire bilar. Og det bør opprettast avkøyringsfil frå Kvalnesvegen, og busslomma må flyttast oppover så ho ikkje fungerer som forbikøyringsfelt.

I dette krysset har det skjedd fleire trafikkulukker, og det er mange som har gått ut og sagt at noko må gjerast med krysset. Ulstein kommune og Statens vegvesen har dei seinare åra hatt fleire møte om dette krysset, men lite har til no skjedd.

- Å plassere nokre ekstra lys og setje ned fartsgrensa er småtteri, men alt som gjer det betre gjer det betre. Små betringar hjelper også på, seier Wiik til Vikebladet Vestposten.