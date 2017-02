Kvinne tiltalt for vald

Ei kvinne som er busett på Ytre Søre Sunnmøre er sett under tiltale ved Søre Sunnmøre tingrett.

Tiltalen går ut på at kvinna ved fleire høve har slått og sparka sambuaren sin, sett fram drapstruslar mot han, blant anna med kniv. Nokre gonger har valden skjedd med borna såg på.

Ho er også tiltalt for å ha sparka og knipe to av barna sine slik at det oppstod misfarging på huda - og utsett han for skremmande utsegn.

Med i tiltalen er også psykisk vald mot eitt av barna.