Filmskapar Camilla Tangen Nanseth, som også laga den artige filmen "Rullering, regulering og andre kommuneord", har laga nok ein video der ho gjennom det fantastiske filmmediet frontar noko av det viktige arbeidet som blir gjort i Hareid kommune. Men denne gongen er det litt annleis. Kommunen er nemleg på jakt etter nye tilsette, sjukepleiarar og helsefagarbeidarar som kan gå inn i nattevaktordninga.

- Sektor for velferd tok kontakt med meg i førre veke og spurte om eg hadde ein idé til korleis fremje at dei no aukar bemanninga frå ein til to på natt i heimetenestene, og at der ligg fleire ledige stillingar ute. Idè til ein noko grøssarinspirert film byrja å rulle, så balla det på seg til ein veldig kort kortfilm på to minutt, seier Tangen Nanseth om den stilige filmen, med scener som kunne vore plukka ut av ein Albert Hitchcock-klassikar.

Og konklusjonen i filmen, som har fått det passande namnet "Helt om dagen, helt om natta" er:

- Søk heimetenesta!

- Vil gjerne ha fleire gode kollegaer

Kommunalsjef i sektor for velferd, Berit Aasen, er godt nøgd med videoen.

- Vi har jobba målretta for å bli ein kvalitets- og kompetanseorganisasjon, og kan nemne innføring av fagutviklingsdag i turnus og forhandlingsturnus. No ønsker vi å prøve ut auka bemanning på natt i heimetenestene. Vi er heldige som har gode kollegaer som hjelper oss med å nå dette målet. Vi vil takke alle dei som har stilt opp og fått til denne filmen. Vi håper dette kan bidra til auka rekruttering til ledige stillingar, og til god omdømebygging for Hareid kommune. Vi er ein flott arbeidsplass, og vil gjerne ha fleire gode kollegaer, seier Aasen til Vikebladet Vestposten.

Skodespelarane i kortfilmen var desse:

David Brennan

Iris Tangen Nanseth

Judit Pilskog

Solveig Husby

Astrid Sætre

Tove Hjørungnes

Katten Tommy

Filmskaparen takker også Kjerstin Ringstad for god hjelp, og Torill og Ottar Louis Johnsen som lånte vekk huset under innspelinga.