Vil ha ”nyskapingspark” i Hareid

Under formannskapsmøtet i Hareid måndag stilte representanten Annika Brandal (V) spørsmål om Hareid kommune kunne få til ein ”nyskapingspark” – slik Herøy no har fått og Volda kommune har hatt i fleire år.

Ordførar Anders Riise (H) svara at det finst omstillingsmidlar å søkje på. Han konkluderte med at han og rådmannen vil ta saka vidare.

Herøy kommune, i samarbeid med Herøy næringsforum, har alt etablert ein slik nyskapingspark på Holmsild brygge. Målet er, i følgje Herøynytt, å skape eit kreativt miljø for framtidige gründerar som er i startfasen av forretningsplanane sine. Det skal vere eit lågterskeltilbod der den enkelte kan inngå ein avtale med Hoppid.no om leige av ein arbeidsplass til ein symbolsk sum. Målgruppa er personar som har ein forretningsidé dei vil utvikle og har behov for arbeidsplass med tilgang på teknisk utstyr og moglegheit for «idé-sparring» med Hoppid.no.